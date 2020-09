Vigili-autisti di Salerno trasferiti alla Regione, indagato De Luca: la reazione del presidente

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è indagato dalla Procura di Napoli per abuso d'ufficio e truffa. E' la notizia pubblicata da la Repubblica. La vicenda riguarda presunte agevolazioni e favoritismi destinati ai suoi quattro storici autisti, vigili urbani dipendenti di Salerno, trasferiti presso l'ente regionale a Napoli e poi promossi membri dello staff-segreteria del governatore. Per loro, che non sono indagati, ci sarebbe stato anche uno stipendio maggiorato.

L'inchiesta

L'ipotesi degli inquirenti - secondo quanto riportato dal quotidiano - sarebbe stata costruita anche sulla base di alcune denunce presentate dall'opposizione di centrodestra in consiglio regionale. L'inchiesta risale a qualche anno fa ed è andata avanti nel più stretto riserbo, compreso l'interrogatorio cui si è sottoposto il governatore tempo addietro. De Luca avrebbe risposto ai magistrati di aver fatto "solo quello che la legge gli consentiva". Tutto è nato da un incidente stradale avvenuto il 15 settembre 2017 quando, a Salerno, nel percorrere via Lanzalone, l'auto con a bordo il presidente finì sullo scooter di una studentessa. A quel punto sono scattati gli accertamenti, anche sull'autista che guidava l'automobile di servizio, ossia uno dei quattro vigili urbani promossi.

La reazione

Ha allargato le braccia senza rispondere il presidente De Luca, ai giornalisti che, a Salerno, gli hanno chiesto di commentare l'inchiesta della Procura di Napoli che, secondo quanto scrive Repubblica, lo vede indagato. De Luca ha partecipato, al Mediterranea Hotel, alla presentazione del progetto del Palazzetto dello Sport di Salerno. Secondo l'inchiesta quattro vigili urbani di Salerno sarebbero stati 'promossi' in Regione a membri dello staff.A loro sarebbe stato assegnato il ruolo di addetti o responsabili di segreteria.