Auto abbandonate senza assicurazione: la denuncia del Comitato Civico Dragonea

Auto in sosta abbandonate senza assicurazione. È quanto denunciano i cittadini delle frazioni alte di Vietri, che hanno deciso di segnalare alla polizia locale una siutazione che perdura dal 2019. A Raito, da tre, giacciono abbandonate, in sosta ben due auto sprovviste di assicurazione e di revisione "senza che le stesse vengano definitivamente rimosse così come stabilito dalle leggi del codice della strada. Dunque, per i cittadini residenti e per i turisti quelle occupazioni abusive rappresentano due posti in meno per poter parcheggiare".

La denuncia

"Così - si legge nella segnalazione inoltrata alla polizia locale - si innesca il fenomeno della sosta selvaggia, auto parcheggiate davanti ai cassonetti dei rifiuti o perfino negli spazi dedicati ai disabili. Gli agenti spesso chiamati in causa hanno provveduto ovviamente ad infliggere i verbali alle auto in divieto di sosta mentre quelle due auto, sulle quali ormai sono visibili i segni del tempo, restano ancora lì indisturbate senza che nessuno prenda i dovuti provvedimenti. Questa faccenda ormai è sotto gli occhi di tutti nella frazione, tuttavia non se ne viene a capo da anni. Intanto però a soffrire la carenza di posti auto non sono solo i cittadini ma anche i turisti e i clienti delle attività ricettive". La presenza delle auto in questione, inoltre, impedisce anche l'organizzazione di eventi in quell'area (la piazzetta antistante villa Cantarella in via San Vito) visto che le stesse non sono spostabili. "Viene da chiedersi - concludono i cittadini - se è giusto che onesti cittadini debbano rimanere succubi del comportamento prepotente ed oltraggioso di pochi, i quali senza alcuno scrupolo di coscienza se ne fanno un baffo delle leggi e della comune convivenza".