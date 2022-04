Atena Lucana, auto a fuoco nel parcheggio del centro commerciale

Tensione, oggi pomeriggio, all’interno del parcheggio del centro commerciale Diano di Atena Lucana, dove un’automobile (Volkswagen Golf Serie 4) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Ingenti i danni alla vettura, ma fortunatamente non risultano feriti. Sull’origine del rogo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.