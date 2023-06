Auto abbandonata crivellata di colpi: inquietante ritrovamento ad Eboli, si indaga

E' stata ritrovata ad Eboli, nel rione Pescara, un'auto scura crivellata di colpi di arma da fuoco e con diversi danni alla carrozzeria. Sul posto, i carabinieri allertati dai residenti della zona che avrebbero udito dei colpi di pistola ieri sera.

Gli accertamenti

La vettura aveva i vetri infranti dai proiettili: è stata abbandonata nel piazzale adiacente alla Chiesa del Sacro Cuore. In corso, dunque, le indagini per far luce sul fatto.