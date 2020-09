Pertosa, danneggiano i cavi della linea telefonica e gettano l'auto in un dirupo: la denuncia di un candidato

Episodio increscioso, a Pertosa: a denunciarlo, Francesco Gagliardi, candidato alle recenti elezioni comunali della cittadina del salernitano, a capo della lista “Paese Mio". Gagliardi, infatti, ha fatto sapere che un poliziotto in pensione, candidato alle comunali, è stato vittima di atti gravi da parte di ignoti: la sua auto è stata gettata in un dirupo e i cavi esterni della linea telefonica della sua abitazione sono stati danneggiati. Il capolista di "Paese mio", dunque, chiede giustizia.



Questa mattina, 28.09.2020, un nostro concittadino, Ciro Manisera, poliziotto in pensione e candidato nelle elezioni amministrative del Comune di Pertosa appena trascorse, alla carica di consigliere comunale del gruppo politico “Paese Mio”, si è svegliato e ha trovato la macchina di sua moglie, Teresa Morrone, giù nel dirupo. Non era davanti casa dove l’aveva parcheggiata la sera prima, ma era stata spostata di peso da più persone, senza essere aperta, senza alcun tentativo di rubarla, con ancora il freno a mano inserito. Alcuni ignoti hanno violato la proprietà privata e hanno gettato l’autovettura di peso nel dirupo.

Questa mattina Ciro ha inoltre trovato i cavi esterni della linea telefonica della propria abitazione, tagliati, infatti già da qualche giorno la sua linea telefonica non era funzionante. Purtroppo prima di questi eventi gravissimi, se ne sono verificati altri. Il 10 Settembre infatti, qualcuno ha appiccato il fuoco dietro casa di Ciro e Teresa che fortunatamente se ne sono accorti in tempo. Ulteriore evento spiacevole, ha riguardato anche me, Francesco Gagliardi, candidato alla carica di Sindaco sempre della lista “Paese Mio”, che la mattina del 4 Settembre ho trovato le due ruote anteriori della mia auto, parcheggiata in piazza De Marco a Pertosa, bucate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi reati e questi gravi eventi, si sono verificati in concomitanza delle elezioni amministrative del Comune di Pertosa, a partire dalla presentazione delle liste e hanno riguardato solo i componenti del gruppo politico “Paese Mio”. Non è questo il Paese della legalità, della sicurezza e del buon vivere. Non è giusto che i cittadini debbano vivere nella paura. In qualità di capogruppo dell’opposizione, mi impegneró sin da subito affinché ciò non accada mai più. Questi fatti non saranno dimenticati ma in prima persona mi interesserò affinché i colpevoli paghino per i reati commessi.