Tanta paura ad Eboli: auto finisce contro il parapetto, crollano i mattoni

Tanta paura, stamattina ad Eboli. Nel centro storico, un'auto ha impattato contro il parapetto ed i mattoni sono crollati, finendo nella strada sottostante.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale: l'auto ha rischiato di rimanere in bilico, in zona San Francesco. Per fortuna non è precipitata. L'area sottostante, interessata al crollo dei mattoni, era stata già giudicata pericolante, delimitata nastro.