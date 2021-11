Spostamenti di persone con difficoltà motorie al cimitero di Roccapiemonte: donata auto elettrica al Comune

Un’auto elettrica di nuova generazione è stata donata al Comune di Roccapiemonte dalla ditta “Augusto Izzo”. La mini vettura permetterà ai soggetti con difficoltà motorie e di deambulazione di essere accompagnati da una parte all’altra del Camposanto e poter così giungere nei pressi della tomba o cappella gentilizia dei propri defunti.

I dettagli

La cerimonia di consegna si è tenuta stamattina presso il Cimitero Comunale alla presenza del Sindaco Carmine Pagano, del consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali Sabatino Grimaldi, dei responsabili della ditta Izzo, Michele e Mariangela Izzo, degli agenti del Comando di Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile guidati dal Maresciallo Nicola Pagano con il coordinamento dell’Assessore Roberto Fabbricatore. L’auto elettrica sarà condotta dagli operatori del cimitero ed ha una autonomia di circa 48 ore, inserita nella fascia “auto ecologiche – green”, occupa uno spazio molto limitato ed è utilizzata anche per il trasporto turistico o sportivo. “Non ho parole per descrivere la mia gratitudine a Michele e Mariangela Izzo per questa donazione. Sono bastate poche parole con loro per raggiungere un altro traguardo: fornire un ulteriore servizio gratuito per i cittadini, pensando a coloro che hanno problemi negli spostamenti. Abbiamo effettuato e stiamo continuando a organizzare interventi per migliorare il Cimitero, recentemente sono iniziati quelli alla Chiesa Madre e ultimati la prima parte di quelli per la messa in sicurezza la struttura cimiteriale” ha detto il Sindaco Pagano. Emozione evidente quella di Michele e Mariangela Izzo durante la consegna dell’auto. Ecco le loro dichiarazioni: “E’ un gesto che parte dalla decennale amicizia che ci lega al Sindaco Carmine Pagano e alla sua famiglia e che facciamo con grande orgoglio e il cuore pieno di gioia visto che questa auto elettrica permetterà alle persone con difficoltà di deambulazione di essere accompagnate comodamente nei pressi della tomba del proprio caro estinto. La ditta Augusto Izzo continua ad essere vicina alle comunità locali, in questo caso Roccapiemonte, ma siamo a disposizione anche di altri comuni che avessero bisogno della nostra professionalità”.