E' stata distrutta dalle fiamme e ritrovata ieri in un capannone nell’ex polveriera di Mandranello, a Padula, una Jeep posta ora sotto sequestro dal Nucleo Carabinieri della Forestale. L'auto è stata inviata ad un Centro autorizzato per tentare di risalire ai proprietari: accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.