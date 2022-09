Scafati, auto in fiamme mentre è in transito: salvi gli occupanti

Un'auto ha preso fuoco nella serata di ieri mentre stava transitando in via Giovan Battista Casciello a Scafati. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Sarno, che hanno provveduto a spegnere l'incendio ed a mettere in sicurezza la zona.

Nessuna conseguenza

Per fortuna gli occupanti del veicolo, accortisi del pericolo, si sono messi in salvo prima che l'incendio si propagasse. L'auto è stata completamente accolta dalle fiamme.