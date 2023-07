Attimi di paura a Capaccio Paestum, nei pressi della stazione ferroviaria. Un'auto parcheggiata, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco. Salvo il proprietario, messosi in salvo non appena si è accorto che del fumo stava uscendo dal vano motore.

L'intervento

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona interessata. Non si registrano feriti.