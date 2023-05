Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio che questa notte ha coinvolto tre auto in località Scalese a Maiori.

L'intervento

Sul posto i vigili del fuoco di Salerno, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della stazione di Maiori per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non esclusa la pista dolosa.