Auto in fiamme a Pontecagnano: paura in pieno centro cittadino

Attimi di paura questa mattina a Pontecagnano Faiano, nei pressi dell'ex tabacchificio Centola, dove una Renault 5 ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

L'intervento

Gli occupanti, per fortuna, sono riusciti ad uscire dall'auto in tempo evitando conseguenze peggiori. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Pontecagnano Faiano, agli ordini del comandante Franco Lancetta, che hanno messo in sicurezza la zona e gestito la viabilità.