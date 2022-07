Auto distrutta dalle fiamme sull'Aversana: madre e figlio salvati in extremis

Auto in fiamme sulla strada provinciale Aversana sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano, nel tratto posto fra le rotatorie di via Flavio Gioia e via Magellano. Ancora non chiarite le cause che hanno scatenato l'incendio della vettura. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo e la polizia locale di Pontecagnano Faiano, guidata dal comandante Franco Lancetta e dal tenente Loredana Cestara. Il fumo nero scaturito dall'incendio ha rallentato il traffico sull'arteria in questione. La situazione è tornata alla normalità in pochi minuti.

Salvati in extremis

Nell'auto vi era una donna in compagnia del figlio. Ad allertare i due un automobilista che, nell'atto di sorpassare, ha segnalato la fuoriuscita di fumo da una ruota posteriore. Di qui la decisione della donna alla guida di accostare e scendere dalla vettura. Un intervento che ha letteralmente salvato la vita ai due, visto che l'auto ha preso fuoco pochi secondi dopo.