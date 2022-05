Auto in panne in via Volpe: traffico in tilt a Salerno centro

Traffico in tilt, nella tarda mattina di oggi, in pieno centro a Salerno, dove un’auto in panne ha provocato lunghe file di traffico in via Francesco Paolo Volpe fino a Piazza Malta.

I disagi

Incolonnate vetture, autobus e finanche i vigili del fuoco che stanno tentando di rimuovere l’automobile. Inevitabili ripercussioni alla circolazione veicolare nelle strade e traverse adiacenti.