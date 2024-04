Auto ribaltata, con fuoriuscita di benzina: presunto "sgarro" al proprietario

Stamattina intornalle 10, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno è stata contattata dai Carabinieri di Scafati a causa di un'auto trovata ribaltata, in strada nella zona delle case popolari. Intervenuta, dunque, la squadra dei caschi rossi di Nocera per mettere in sicurezza l'auto dalla quale vi era una fuoriuscita di benzina e rimetterla in posizione di sicurezza.

Le indagini

Dai primi accertamenti, sembra che all'origine dei fatti vi sia "uno sgarro" compiuto durante la notte, nei confronti del proprietario dell'auto. Si indaga.