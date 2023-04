Nuovi alberi su Corso Vittorio Emanuele: via ai lavori

Al via i lavori di riqualificazione botanica ed arborea del Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Un intervento in tre fasi, come fanno sapere da Palazzo di Città, che comincerà con l'abbattimento delle alberature malate e compromesse ed al prelievo con ricollocazione altrove di quelle ancora vitali.

Nel secondo step si procederà alla rimozione delle ceppaglie ed alla bonifica e rigenerazione del terriccio. Infine si procederà alla piantumazione delle nuove alberature sempreverdi adatte al contesto urbano ed al clima della città. L'intera operazione si concluderà entro la fine del prossimo mese di Maggio in sincrono con i lavori di riqualificazione urbanistica per il corso cittadino.