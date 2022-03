Danneggiate le auto in sosta a Battipaglia, ruote squarciate: si indaga

Raid vandalico, sabato sera, a Battipaglia, precisamente tra piazza Salvo D’Acquisto, via Giacumbi e via De Nicola. Ignoti, infatti, hanno squarciato le ruote delle auto in sosta: indagano i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili.

Le indagini

Preziose per gli accertamenti potranno essere le immagini della videosorveglianza della zona. Automobilisti infuriati.