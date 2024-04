Pontecagnano, parcheggia l'auto e la ritrova vandalizzata e senza lo stereo: la denuncia

Ladri in azione, a Pontecagnano Faiano. Un uomo stamattina ha trovato l’auto lasciata in sosta in via Stadio, completamente vandalizzata. In particolare, alla vettura sono stati rubati i fari ed è stato portato via lo stereo. Ingenti, i danni al finestrino.

Il proprietario della Jeep, a mezzo Facebook, ha commentato “Benvenuti alle favelas”.