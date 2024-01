Stop treni nella tratta Salerno-Nocera: aumentano le fermate per i bus sostitutivi

Per mitigare i disagi causati agli utenti dall'interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta Salerno-Nocera, Trenitalia ha implementato un servizio di autobus sostitutivi. In tale contesto, la Giunta regionale ha intrapreso azioni decisive per garantire un trasporto più efficiente e meno problematico per i viaggiatori. Queste misure includono la sospensione temporanea di un cantiere stradale importante e l'introduzione di modifiche significative nelle fermate e nella frequenza dei bus sostitutivi.

Gli autobus sostitutivi effettueranno, da sabato 27 gennaio p.v., le seguenti fermate:



- Salerno: Piazza Vittorio Veneto (piazzale stazione)

- Duomo Via vernieri direzione Napoli: fermata bus V. Roma altezza Provincia

- Duomo Via vernieri direzione Salerno: fermata bus SS 18 Lungomare Trieste p.zza Cavour;

- Cava dei Tirreni: palina bus Piazza De Marinis (piazzale stazione)

- Nocera Superiore: Piazzale stazione angolo V. Vincenzo Russo;

- Nocera Inferiore: fermata bus angolo Via B. Grimaldi;