Ecco "FlyBusLink" delle Autolinee Curcio, partono i collegamenti con l’aeroporto di Salerno

Tutto pronto, dall’11 luglio si vola con l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. E le autolinee Curcio sono pronte a far decollare i propri clienti con collegamenti importanti da cinque aree tra Basilicata e sud della provincia di Salerno. Dall’11 luglio saranno, infatti, disponibili le nuove corse verso l’aeroporto, in collaborazione con le Autolinee Palmentieri, con il servizio FlyBusLink. Per quanto concerne la giornata dell’11 luglio sono previste corse con orari dedicati solo per la giornata inaugurale. Seguirà la pubblicazione degli orari in vigore dal 12 luglio al 30 settembre sul sito www.autolineecurcio.it, in seguito ci saranno accorgimenti in base alle tratte aeree. A breve il sito www.curciostore.it sarà operativo per gli acquisti online dei biglietti a tariffa scontata per non far perdere l’opportunità di viaggiare comodamente verso il proprio volo. Inoltre sarà anche possibile acquistare i ticket a bordo dei pullman.

I collegamenti

Gli sforzi organizzativi delle Autolinee Curcio, in stretta collaborazione con gli operatori turistici, permetteranno la copertura di cinque fasce orarie di arrivo e in partenza in connessione con la quasi totalità dei voli programmati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Proprio nell’ottica della massima collaborazione si sta lavorando e si sta chiedendo un’azione comune per informare i viaggiatori (turisti soprattutto ma non solo) circa la possibilità dei collegamenti dall’aeroporto con i pullman del servizio FlyBusLink. “Siamo pronti a questa nuova sfida – ha dichiarato il Ceo della ditta di trasporti, Giuseppe Curcio -, una sfida affascinante e di prospettiva per il nostro territorio e per la nostra azienda. Ci faremo trovare pronti e sapremo portare avanti il progetto di collegare il nostro territorio con gli aeroporti. Ricordiamo che stanno già riscuotendo successo le tratte con Capodichino a Napoli e Fiumicino a Roma. La possibilità di avere uno scalo aereo nella nostra provincia rende il tutto ancora più importante e prezioso”.

FLYBUSLINK – GLI ORARI