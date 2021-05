Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Automobile Club Salerno aderisce alla Campagna #Rispettiamoci al Giro d'Italia per la sicurezza stradale. L'Aci ritorna sulle strade del Giro d'Italia con la nuova campagna di educazione stradale ACI #rispettiamoci, invitando automobilisti, ciclisti e pedoni a un patto di condivisione della strada, basato sul rispetto reciproco delle regole di circolazione. ACI, Partner Istituzionale della manifestazione, colorerà le 21 tappe della corsa rosa con tante iniziative per responsabilizzare e sensibilizzare alla sicurezza stradale, ma anche per sostenere turisticamente i territori: i bambini delle scuole primarie saranno i protagonisti del progetto “Disegna la tua strada sicura”, al via il 6 maggio in occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale. "Abbiamo già contattato tutte le Scuole Primarie di Salerno e provincia - ha dichiarato il Presidente dell'Aci Salerno Vincenzo Demasi - e ci aspettiamo una grande partecipazione e soprattutto un grande entusiasmo da parte degli insegnanti e degli allievi".

"Online e sui social, ACI diffonderà 8 video pillole - conferma il Direttore dell'Automobile Club Salerno Giovanni Caturano per ribadire l’importanza di alcune regole basilari per gli “auto-pedo-ciclisti”:

1) rispetto di tutti per tutti;

2) al volante stai attento a bici e pedoni, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità;

3) non sorpassare veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali;

4) non sostare su piste ciclabili, marciapiedi e strisce;

5) in auto come a piedi, non distrarti con lo smartphone;

6) rallenta nei cambi di direzione per la possibile presenza di pedoni e ciclisti;

7) presta attenzione prima di aprire lo sportello;

8) in bici, soprattutto di notte, renditi sempre ben visibile.

Una mobilità sicura deve essere sostenibile anche per l'ambiente e per questo l’Automobile Club d’Italia è partner pure del Giro-E: il logo ACI identifica la maglia rossa del leader della classifica di regolarità nella manifestazione che vede protagoniste le biciclette a pedalata assistita. La campagna #rispettiamoci mira a superare i grandi numeri registrati nella prima edizione di due anni fa: 30 milioni di telespettatori raggiunti dallo spot tv, 17 milioni di impression/visualizzazioni online e 7 milioni di contatti che attraverso Facebook, Twitter e Instagram hanno seguito le attività e la presenza di ACI al Giro d’Italia.