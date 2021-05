San Cipriano, "Sposti la vettura che è in sosta selvaggia": l'automobilista aggredisce i vigili

In particoalre, in via Vigna, un uomo al quale i vigili avevano chiesto di spostare la vettura in sosta selvaggia, ha inveito verbalmente e poi si è scagliato fisicamente contro i due agenti, rifiutandosi di esibire i documenti richiesti