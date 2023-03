Autonomia Differenziata, via libera del consiglio alla mozione del Psi

Via libera del consiglio comunale alla mozione contro l'autonomia differenziata presentata dal Partito Socialista Italiano. La mozione è passata coi voti della sola maggioranza e di alcuni gruppi di opposizione (La nostra libertà, M5S, Oltre e Primavera Salernitana). Contrario il voto degli esponenti del centrodestra.

La mozione

"Non capiamo - si legge nella nota dei socialisti - le motivazioni dei consiglieri di centrodestra che tradiscono l’unita nazionale. Votando contro la mozione, si schierano con chi vuole meno diritti, votano contro la propria città, la propria regione e contro il sud. Non hanno il coraggio che pure hanno avuto i loro governatori del Sud che hanno posto seri limiti alla riforma. Più saggia la posizione dei gruppi consiliari di opposizione La Nostra Libertà, M5S, Oltre e Primavera Salernitana di cui apprezziamo lo spirito con cui hanno condiviso questa importante battaglia. Avevamo chiesto una discussione aperta e non ideologica sul tema e invece parte dell’opposizione ha preferito seguire logiche partitiche precostituite che fanno male alla politica".