Autonomia Differenziata, Vincenzo Napoli: "Daremo battaglia in tutte le sedi"

"L'autonomia differenziata è un attacco senza precedenti all'unità nazionale ed ai diritti dei cittadini italiani". Dura presa di posizione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sull'autonomia differenziata. Il primo cittadino, nel corso del punto stampa organizzato a margine di un incontro dell'Asi, ha criticato il ddl Calderoli parlando di "progetto scellerato che crea un danno evidente alla stragrande maggioranza degli italiani che rischiano praticamente di esser privati di servizi essenziali come sanità, scuola, infrastrutture".

"Il Sud paga il prezzo più alto"

"A pagare il prezzo più alto - ha continuato Napoli - sarebbe proprio il Meridione già penalizzato da un'iniqua ripartizione delle risorse nazionali ed europee. Ed anche i Comuni rischiano di esser messi in ginocchio dopo aver fatto sforzi enormi per mantenere i servizi a fronte di tagli sempre più dolorosi. Siamo pronti alla sfida della competizione tra i territori, ma tale competizione deve potersi svolgere in condizioni di parità e non certo con ulteriori saccheggi fiscali ed economici a discapito del Sud come quelli che si stanno tentando con i fondi del Pnrr. Ci batteremo con gli altri sindaci in ogni sede a difesa delle nostre comunità contro questa ingiusta Autonomia differenziata voluta dal centro destra. Ribadiamo anche il sostegno alle lungimiranti proposte del Presidente Vincenzo De Luca: fare del Meridione un'unica Zona Economica Speciale per favorire le imprese e varare un piano lavoro per 300mila giovani per scongiurare la fuga dei cervelli e la desertificazione dei territori".