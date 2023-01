Aree Interne, autonomie scolastiche a rischio: Cammarano scrive a Fitto e Valditara

"No al dimensionamento scolastico nelle aree interne". È quanto scrive Michele Cammarano, presidente della III Commissione speciale, in una lettera indirizzata al Ministro dell’Istruzione e al Ministro per il Sud. Nel mirino il parametro minimo inserito nell'ultima legge di bilancio per il mantenimento dell'autonomia scolastica, passato da 500 a 900 alunni per scuola. "Uno scenario - scrive Cammarano - che rischia di far scomparire un numero significativo di istituti con gravi ripercussioni negli assetti scolastici e nella vita di numerose comunità dei piccoli centri, soprattutto nelle aree interne".

110 autonomie a rischio

"La previsione in Campania - scrive ancora Cammarano - è di un taglio di 110 autonomie scolastiche, con tantissime scuole delle aree interne in cui sarà oggettivamente difficile realizzare queste “unioni forzate”. Inoltre, alcuni di questi plessi scolastici saranno destinati a chiudere definitivamente, facendo venir meno nei comuni un punto di riferimento significativo, come quello dell’istituzione scolastica, e favorendo di fatto il fenomeno dello spopolamento contro il quale si batte da tempo la Commissione consiliare da me presieduta. Per queste ragioni - conclude il presidente della commissione Aree Interne - ho chiesto ai ministri competenti la revisione di questo parametro iniquo o quanto meno una esplicita deroga per i comuni delle aree interne".