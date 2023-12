C’è preoccupazione sul territorio per le nuove disposizioni sul dimensionamento scolastico del governo, che mettono a rischio l’autonomia di molti istituti soprattutto dei piccoli Comuni. L’aumento della quota minima, infatti, porterà all’accorpamento di molti istituti. Il ministro dell’Istruzione Valditara ha rassicurato molti Comuni delle aree interne, spiegando che per loro non varrà il requisito minimo di 400 alunni per mantenere l’autonomia scolastica.

La richiesta

Rassicurazioni a parte, i Comuni corrono ai ripari per evitare accorpamenti che creerebbero non pochi disagi nelle comunità interessate. Il Comune di Cicerale, ad esempio, ha chiesto a Regione e Provincia di elaborare un piano di dimensionamento che assicuri l’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pietro Visconti” di Ogliastro Cilento, cui afferiscono i plessi del piccolo comune. “È di fondamentale importanza – si legge nelle delibera - mantenere l’Autonomia Scolastica per questo territorio, per cui anche con la semplice riduzione dei servizi educativi si metterebbe a repentaglio il futuro delle comunità locali , spingendo le famiglie con figli piccoli a emigrare verso le città più grandi”.