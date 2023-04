Anziano trovato morto in casa, l'autopsia conferma: "Ucciso dal cane"

È morto per la ferita al collo causata dal suo cane l'80enne ritrovato senza vita in via Grisignano a Torrione. A confermarlo i risultati dell'autopsia.

La tragedia

L'uomo, dunque, è stato azzannato alla gola dal suo cane, così come era stato ipotizzato dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento.