Cava de' Tirreni, Eseguita l'autopsia sulla salma del "gigante buono" Fabrizio Gaudioso

E’ stata effettuata quest’oggi, presso l’ospedale di Mercato San Severino, l’autopsia sulla salma di Fabrizio Gaudioso, il 32enne di Cava dei Tirreni deceduto lo scorso venerdì 3 febbraio all’ospedale di Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava dei Tirreni.

L'autopsia

L’esame è stato eseguito dal medico legale Giuseppe Consalvo, il consulente tecnico a cui è stato conferito l’incarico di eseguire l’accertamento non ripetibile dal Pubblico Ministero della Procura di Nocera Inferiore, Gaetana Amoruso, che ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti, riscontrando l’esposto presentato dalla sorella del giovane per conto di tutti i suoi familiari, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A e dall’avvocato Vincenzo Cortellessa del foro di Santa Maria Capua Vetere.

La famiglia

Non riuscendo a capacitarsi dell’improvvisa scomparsa del "gigante buono", così come era conosciuto a Cava, i parenti di Gaudioso hanno così deciso di fare piena luce sui fatti. Attraverso il consulente legale Vincenzo Carotenuto, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e all’avvocato Vincenzo Cortellessa e nella stessa giornata del 3 febbraio hanno presentato denuncia querela presso la tenenza dei carabinieri di Cava dei Tirreni, chiedendo all’autorità giudiziaria di accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità da parte dei sanitari che hanno seguito il paziente.