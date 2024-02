Cilentana: il Comune di Agropoli approva il ritorno dell'autovelox

Sulla Cilentana sarà riattivato l’autovelox e sarà installato un apparecchio per controllare i sorpassi. In questa settimana la giunta ha approvato l’installazione di nuovi apparecchi, sul tratto di superstrada compreso tra Agropoli Nord e Sud. L'obiettivo è mettere in sicurezza i tratti di strada in discesa, curvilinei e rettilinei in ordine alla violazione del limite di velocità e al divieto di sorpassi che, sebbene pubblicizzati in modo idoneo dalla segnaletica stradale apposta dall’ente proprietario della strada, vengono sistematicamente violati, causando incidenti stradali, spesso drammatici.

Sarà la Prefettura, ora, autorizzare o meno l'autovelox e il sorpassometro proposti dal Comune di Agropoli che ha anche chiesto se sussistano le condizioni per ripristinare il limite di velocità a 80 chilometri orari (invece dei 50 attualmente in vigore).

La reazione

"La delibera 049 del 19/02/2024 è davvero, a nostro parere, un obbrobrio politico e tecnico-amministrativo": lo sostiene Emilio Malandrino coordinatore cittadino Forza Italia di Agropoli. Su tutte le furie, infatti, Malandrino per la comunicazione del sindaco che parlava di installazione delle telecamere sulla sp.430 ( Agropoli Nord - Agropoli Sud ) quale attività per rilevare flussi di traffico in transito e non propedeutiche alla nuova messa in funzione di Autovelox. "A distanza di pochi giorni, rilievo effettuato dal 06/02/2024 al 13/02/2024, si scopre un rilevante flusso di transito veicolare e, come anticipato nelle previsioni, si passa in pochissimo tempo, alla fase operativa per avviare il progetto di reinstallazione dello strumento, che si concretizza con uno degli atti più sconcertanti degli ultimi anni. L’atto, a nostro avviso, è pieno di inesattezze che, se fatte in buona fede, andrebbero immediatamente corrette e la delibera andrebbe immediatamente ritirata - si legge sulla nota del coordinatore di Forza Italia- Se invece fatte in piena scienza e coscienza si evidenzierebbero seri dubbi sulle competenze e sui comportamenti relativi al rispetto delle norme tecnico-giuridiche da parte dei tecnici e dei politici ideatori e proponenti della delibera.

I dubbi di Forza Italia