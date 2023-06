Guida spericolata a Salerno, arrivano gli autovelox mobili su viale Unità d’Italia e sulla Lungoirno

Nuovo tassello per scongiurare la guida pericolosa a Salerno: sarà attivato un autovelox mobile su viale Unità d’Italia e sulla Lungoirno, come stabilito dal Comando di Polizia Municipale. In particolare, dalle segnalazioni dei salernitani, è emerso il costante superamento del limite di velocità in via Vinciprova e non solo.

Le misure

Poco distante, nei pressi della Cittadella Giudiziaria, non a caso, è stato recentemente installato un nuovo semaforo per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale. L'auspicio è che con l'istallazione dei nuovi autovelox si riesca a garantire maggiore sicurezza stradale e pedonale, contenendo i comportamenti irresponsabili di alcuni automobilisti.