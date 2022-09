Troppi incidenti lungo l'ex SS18, tra Vietri e Cava: al via la procedura per gli autovelox

Troppi incidenti sull’ex statale 18, tra Vietri sul mare e Cava de’ Tirreni: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone ha ribadito la necessità di attivare tutte le misure di sicurezza stradale lungo l’importante arteria che risulta pericolosa, specie nelle ore serali. Sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza e per l’installazione di autovelox lungo l’ex SS18, nel tratto che attraversa Vietri sul Mare. Già qualche settimana fa, la giunta comunale di Vietri sul Mare ha richiesto alla Provincia di Salerno (ente gestore della strada) l’autorizzazione di installazione di autovelox, avviando così l’iter che dovrà passare al vaglio anche della Prefettura.

Parla il sindaco

"Si tratta di deterrenti – spiega il sindaco di Vietri, De Simone – per consentire una maggiore sicurezza lungo la strada, nel tratto che attraversa la frazione Molina. Ci siamo attivati già da tempo e seguiamo con attenzione e con l’urgenza del caso, tutto l’iter amministrativo che riguarda più enti. Siamo fiduciosi che nel breve periodo si possano ottenere tutte le autorizzazioni per procedere all’immediata installazione degli autovelox. Naturalmente – prosegue De Simone – accanto a ciò, l’amministrazione comunale ha intenzione di mettere in campo tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell’arteria, compreso l’intensificazione dei controlli. Mai più tragedie devono avvenire su quel tratto di strada che troppe volte, purtroppo, è stato triste protagonista di incidenti stradali mortali".