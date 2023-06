"Avanti Bersagliera Night", l'ordinanza: vietate bottiglie in vetro e lattine

Ordinanza di divieto di vendita e consumazione di bevande alcoliche per tutta la durata di "Avanti Bersagliera night", la festa della Salernitana in programma questa sera a partire dalle 19.30 in piazza della Concordia.

L'ordinanza

Nello specifico, lungo le arterie e nell'area ricompresa fra via Santorio, corso Garibaldi, via De Felice, via Lungomare Trieste, Molo Masuccio Salernitano e via Lungomare Tafuri è vietata:

- la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche;

- la vendita per asporto, consumo e abbandono di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro e lattine di alluminio;

- la consumazione su pertinenze esterne su suolo pubblico, fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela;

- abbandonare in modo incontrollato rifiuti.