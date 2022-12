Aversana e litoranea nel degrado, Federalberghi scrive ad Alfieri: "Urge intervenire"

Federalberghi Salerno ha scritto una lettera al presidente della Provincia Franco Alfieri ed ai sindaci di Pontecagnano-Faiano (Giuseppe Lanzara), Battipaglia (Cecilia Francesce), Eboli (Mario Conte) e Capaccio-Paestum (Franco Alfieri) “affinché si dia definitiva risoluzione alla condizione di degrado della strada provinciale Litoranea 175 e della strada provinciale 417 Aversana, ridotte, in numerosi tratti, a sede di discariche a cielo aperto”.

La richiesta

Il presidente Antonio Ilardi spiega: “Dando atto di alcune azioni già intraprese, Federalberghi richiede urgenti interventi per non offrire un desolante quadro di abbandono ai visitatori che oggi percorrono le arterie citate e la viabilità circostante e, ancor di più, ai turisti che nel futuro sbarcheranno numerosi presso l’Aeroporto di Salerno- Pontecagnano”. Federalberghi ha, pertanto, richiesto al presidente della Provincia “di volere organizzare un tavolo operativo con tutte le amministrazioni interessate e le associazioni di categoria portatrici di interessi diffusi, per addivenire a soluzioni organizzative e strutturali che consentano di assicurare il costante monitoraggio dei luoghi, la loro stabile pulizia, l’aspro contrasto di ogni fenomeno di inciviltà nonché il rigoroso perseguimento di ogni responsabilità penale”.