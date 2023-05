Agguato sull'Aversana, uomo di Salerno gambizzato mentre passeggia

Mistero sulla strada Aversana che dal capoluogo conduce fino ad Eboli, dove lunedì scorso un 51enne di Salerno, residente nel quartiere Mariconda, sarebbe stato ferito con due proiettili d’arma da fuoco al polpaccio sinistro. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è stato accompagnato da due persone all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, le quali, dopo averlo lasciato su una sedia in sala d’attesa, sono fuggite via.

Le indagini

Il 51enne – secondo quanto riporta il quotidiano La Città – avrebbe dichiarato ai medici di essere stato sparato mentre passeggiava sull’Aversana, ma di non aver visto in faccia chi teneva la pistola. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere dell’ospedale per provare a risalire all’identità dei due soccorritori poi fuggiti; in corso ulteriori accertamenti per provare a ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e soprattutto il movente.