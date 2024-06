Possibile avvelenamento di un bambino: il reparto di Farmacologia del Ruggi scongiura il peggio

È di poche ore fa la notizia che un bambino di Legnano ha probabilmente ingerito accidentalmente una compressa di un farmaco antitumorale. A causa della giovane età del bambino, non si conoscono i potenziali rischi del farmaco. L'ospedale di Legnano, dove il bambino è stato ricoverato, non aveva gli strumenti per rilevare la presenza del farmaco nel sangue e nelle urine.

L'intervento

Il personale medico ha chiesto aiuto all'ospedale Niguarda di Milano, che ha riscontrato le stesse difficoltà. Successivamente, il Centro Antiveleni dell'Istituto Mario Negri ha indicato l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno come l'unica struttura in Italia in grado di effettuare l'analisi richiesta. Il Ruggi d'Aragona, grazie al suo Servizio di Farmacologia Clinica e ai Laboratori di Farmacocinetica, Farmacologia Genetica e Tossicologia, è inserito nella rete nazionale Sibioc, rendendo facile per gli operatori dell'Istituto Mario Negri identificare l'ospedale salernitano come l'unico capace di effettuare il dosaggio del farmaco. Il campione inviato a Salerno è stato analizzato rapidamente e i risultati hanno mostrato che non c'era traccia del farmaco nel sangue e nelle urine del bambino. L'unicità del Ruggi in questo campo è dovuta alla presenza di strumentazioni all'avanguardia e all'alta competenza del personale, formato dalla Professoressa Amelia Filippelli. Il Reparto di Farmacologia del Ruggi è uno dei pochi in Italia a garantire servizi completi di Farmacologia Clinica, offrendo cure personalizzate per terapie complesse. Oltre a questo, il Ruggi offre analisi farmacogenetiche e farmacocinetiche, come la misurazione accurata di farmaci immunosoppressori e antitumorali. Fornisce anche consulenze e collaborazioni per analizzare i rischi di contaminazione ambientale per gli operatori sanitari, estendendo i suoi servizi ad altre aziende sanitarie come l'ASL Salerno e l'ASL Napoli 3, per garantire il benessere e la tutela della salute.