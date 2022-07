Avvisi di pagamento Tari a Salerno: ecco cosa deve fare chi non li ha ricevuti

I contribuenti che non hanno ricevuto gli avvisi di pagamento della Tari per l'anno 2022 possono rivolgersi agli uffici di Sistemi Salerno – Servizi Utility S.R.L. (es Sinergia) situati in Via Stefano Passaro 1. In alternativa, possono inviare un'e-mail all'indirizzo tributi@sinergia.sa.it. Lo comunica l’amministrazione comunale del capoluogo.

Dal 2019 la Tari va versata in autoliquidazione, per cui il calcolo della Tari può essere effettuato autonomamente servendosi dell’apposito calcolatore reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Salerno.