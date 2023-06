Pubblica iluminazione: affidati i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'Avvocatella

Nuovi passi in avanti per la percorribilità e la sicurezza dell’Avvocatella, alias provinciale 75: lo annuncia il Comitato Civico Dragonea, impegnato per migliorare le condizioni della strada di Cava de' Tirreni. "A seguito di nostre continue sollecitazioni alla Provincia di Salerno, il 9 giugno, dalla nuova ordinanza a firma del dirigente Ingegner Angelo Michele Lizio, apprendiamo che tra le attività previste ci sarebbero non solo quelle di pulizia e taglio della vegetazione infestante o eccessivamente rigogliosa, ma anche attività di manutenzione della pavimentazione stradale - fanno sapere dal Comitato- Verificheremo come sempre che quanto previsto nella presente ordinanza venga effettivamente realizzato (I lavori sono da consegnare entro il 23 giugno)".

I lavori

Attraverso trattativa diretta, intanto, il Comune di Vietri affida i “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione - via Avvocatella” per un importo di affidamento pari 59.650,32 euro per lavori soggetti a ribasso ed 1.193 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un totale di 66.927,65 euro. Esulta, dunque, il Comitato per il nuovo traguardo raggiunto per la fruibilità dell'Avvocatella.