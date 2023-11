Un'altra volpe trovata morta lungo l'Avvocatella: la denuncia del Comitato Civico Dragonea

Continua la mattanza delle volpi lungo la Strada provinciale 75 Avvocatella tra Dragonea e Cava de’ Tirreni. Ieri un altro esemplare è stato trovato morto sulla carreggiata con un pezzo di pane in bocca, probabilmente avvelenato.

La denuncia

A denunciarlo è il Comitato Civico Dragonea: "Non serve fare la morale quanto esprimere un dato di fatto, non basta più solo mettere in sicurezza ed illuminare la Sp75 Avvocatella, per porre fine alla mattanza delle volpi e la fauna selvatica protetta, è necessaria una mentalità nuova, una presa di coscienza collettiva che ormai sembra smarrita nella notte dei tempi. Ne abbiamo contata un’altra, l’ottava da un anno e mezzo a questa parte, uccisa, investita con un tozzo di pane in bocca. C’è chi diceva un tempo che il male peggiore dell’uomo è l’uomo stesso. Beh quell’autore che amava raccontare la natura e le sue bellezze aveva proprio ragione. C’è sempre tempo per ravvedersi finché non sia davvero troppo tardi". Il Comitato ha informato l'Asl che provvederà alla rimozione della povera volpe.