Avviso pubblico del Comune di Pontecagnano Faiano per la creazione di un elenco di aspiranti praticanti avvocato che intendano svolgere la pratica presso l’avvocatura comunale dell’ente per partecipare all’esame di abilitazione.

Il bando

Saranno scelti due avvocati per un periodo di 12 mesi. A loro sarà destinato un rimborso forfettario di 500 euro al mese. Per presentare domanda sarà necessario non avere un’età superiore ai 35 anni e non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con il Comune di Pontecagnano Faiano.