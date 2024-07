Cilento, azienda farmaceutica nei guai per violazioni ambientali

Un'importante azienda farmaceutica del Cilento è al centro di un'indagine condotta dalla Procura di Vallo della Lucania per presunte violazioni ambientali. Ieri mattina, unità specializzate del Nucleo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera, insieme alla Guardia Costiera di Agropoli e Santa Maria di Castellabate, alle Guardie Zoofile Ambientali del N.I.T.A. del coordinamento provinciale di Salerno e ai tecnici dell’Arpac, hanno eseguito ispezioni dettagliate all'interno dello stabilimento industriale dell'azienda.

Le indagini

Le ispezioni, avvenute per conto dell'autorità giudiziaria, miravano a proteggere l'ambiente locale da potenziali danni. Durante tali operazioni, sono state riscontrate irregolarità significative e possibili violazioni penali riguardanti la gestione delle emissioni in atmosfera e lo scarico di sostanze pericolose in un corso d'acqua che si collega al Rio Arena. Le pratiche, se confermate, rappresenterebbero un grave pericolo per l'ecosistema locale.

I provvedimenti

A seguito delle scoperte durante le ispezioni, alcune zone dello stabilimento sono state sottoposte a sequestro cautelativo. Il provvedimento è stato ritenuto necessario per prevenire ulteriori danni ambientali e garantire che le prove delle presunte violazioni siano conservate intatte per il proseguimento delle indagini.

L'attrezzatura utilizzata

Le indagini sul territorio sono in corso da tempo e includono l'utilizzo di tecnologie avanzate come i droni, al fine di monitorare l'ambiente naturale e la biodiversità con maggiore precisione.