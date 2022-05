Aziende edili irregolari e lavoro nero: scattano le multe nel salernitano

Proseguono i controlli dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno che, negli ultimi giorni, ha sanzionato alcune ditte edili poiché risultate sprovviste dei requisiti per esercitare l’attività.In particolare, il personale ha ispezionato due case dove erano in corso lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia. Nel corso degli accertamenti sono state individuate quattro ditte, due delle quali risultat abusive in quanto prive delle iscrizioni necessarie per esercitare l’attività d’impresa.

Le sanzioni

Complessivamente sono stati accertati nove lavoratori senza regolare contratto di assunzione e privi di ogni tutela previdenziale ed assicurativa. Sono state, inoltre, contestate violazioni sia in materia di sicurezza che per lavoro nero e, nel complesso, sono stati adottati tre provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, di cui uno anche per motivi di sicurezza.Le multe elevate ammontano complessivamente a circa 35mila euro. I datori di lavoro delle imprese ispezionate sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.Nei giorni successivi, i titolari delle ditte hanno avviato il percorso di regolarizzazione degli operai e hanno iniziato a pagare le sanzioni. Pertanto sono stati revocati i provvedimenti di sospensione dell’attività.