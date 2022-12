"Babbo Natale abusivo" in piazza Portanova: lite ai piedi del grande albero

Attimi di tensione, questa sera, in piazza Portanova, al centro cittadino. Un "Babbo Natale" abusivo, infatti, era intento a proporre ai turisti dei selfie in sua compagnia, sotto al grande albero.

Il fatto

Tuttavia, non avendo alcuna autorizzazione, è stato fermato da un agente della Polizia Municipale: al chiarore delle Luci d'Artista, c'è stato un vero e proprio parapiglia, tra urla e, secondo alcuni testimoni, anche spintoni, in quanto Babbo Natale avrebbe opposto resistenza. Non senza difficoltà, in ogni caso, la Polizia Municipale ha riportato l'ordine e l'abusivo è stato allontanato.