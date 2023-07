"I Novax minacciano me e la mia famiglia, ho denunciato tutto": lo sfogo del medico contro i negazionisti

“Ho denunciato tutti e tutto in Procura, basta minacce ed aggressioni. Aver svelato gli enormi interessi economici del movimento negazionista e novax è stata la mia rovina. I negazionisti sono pericolosi e sono dappertutto, anche in magistratura. Bisogna radiare tutti i medici novax". Lo ha detto Pasquale Bacco, medico battipagliese, tra i fondatori del 'movimento' no-vax e poi protagonista di un dietrofront a favore del vaccino contro il Covid-19.

Le indagini

"Sono stanco di minacce ed aggressioni, sono stato costretto a denunciare tutti in Procura - insiste Bacco - A distanza di più di due anni, la mia vita personale e professionale è diventata impossibile e così quella di molte persone a me vicine costrette a sopportare di tutto. Continuano minacce anche esplicite di morte alla mia famiglia, denigrazioni professionali, aggressioni per strada. I miei social sono inondati ogni giorno di volgarità ed offese". Sui fatti indaga la magistratura dopo le denunce del medico battipagliese.