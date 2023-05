Salerno Pulita e Junker presentano la "bacheca del riuso"

Prosegue la collaborazione tra Salerno Pulita e Junker app, l’assistente virtuale che aiuta cittadini e amministrazione comunale a svolgere una corretta raccolta differenziata e promuovere l’economia circolare nel territorio di Salerno. Ai servizi già attivi in città per aiutare le famiglie a gestire in modo più responsabile i propri rifiuti, viene adesso ad aggiungersi un nuovo strumento. Si tratta della Bacheca del Riuso, una “vetrina” virtuale dove chiunque abbia un oggetto di cui intende disfarsi, invece di buttarlo, può fotografarlo e metterlo a disposizione di altri.

Il servizio

La bacheca è accessibile direttamente dal menù Servizi di Junker. Sono sufficienti pochi minuti per proporre ai propri “vicini di casa” oggetti non più utili, ma che possono avere una seconda vita, perché ancora funzionanti o in buono stato. Parallelamente chiunque può consultare, in forma anonima, gli annunci altrui, navigando tra le categorie per migliorare la ricerca. In caso di interesse, basta compilare un breve form per essere messi in contatto con l’inserzionista e organizzare il ritiro dell’oggetto. All’interno della Bacheca non sono previsti scambi economici. “Il riuso, assieme al riciclo, alla riduzione e al recupero – evidenzia Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – è una delle quattro azioni virtuose che si mettono in campo per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Con la bacheca iniziamo a colmare un vuoto e offriamo un nuovo servizio agli utenti”. "Il Centro di Riuso mandato – dichiara Massimiliano Natella, assessore comunale all’Ambiente - è uno degli obiettivi che avevamo messo in cantiere fin dall’inizio del mandato, prima di poter attrezzare un luogo fisico, si parte con una bacheca virtuale che sicuramente avrà analoga resa e consentirà un’immediata diffusione delle informazioni. Credo che questa attività potrà consentire di dare nuova vita a molti oggetti che altrimenti andrebbero ad incrementare i rifiuti o peggio dispersi nell’ambiente." “La Bacheca di Junker – sottolinea Noemi De Santis, co-fondatrice e responsabile comunicazione dell’app – è stata pensata per offrire agli italiani occasioni di sharing e riuso di prossimità. Tutti gli oggetti proposti si trovano infatti nel raggio di pochi km, riducendo gli spostamenti e rendendo dunque ancora più sostenibile e vantaggiosa l’opzione del riuso”.