Curiosità, nasce la “Bacheca del riuso”: l'annuncio di Salerno Pulita

E' prevista il 26 maggio, alle ore 9.30, nella sede di Salerno Pulita, in via Tiberio Claudio Felice, 18/bis, la “Bacheca del riuso”, un nuovo servizio per i salernitani che verrà fornito attraverso l’app Junker.

L'annuncio

Ad intervenire, Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita; Massimiliano Natella, assessore comu-nale all’Ambiente; e in video collegamento Paolo Fornari, responsabile comunicazione e relazione internazionali di Junker. Al termine sarà illustrata anche l’iniziativa in collaborazione con le parrocchie dei rioni collinari per la distribuzione dei sacchetti di carta per la raccolta della carta e delle buste di plastica per il multimateriale e il non differenziabile.