Badia di Cava, Vietri (FdI): “Gravi ritardi nomina Rup, fondi a rischio. Si accertino le responsabilità”

“Presenterò un'interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per accertare le responsabilità dei gravi ritardi burocratici in merito alla nomina del nuovo Rup (Responsabile Unico del Procedimento) - da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno - che stanno comportando lo stop al progetto di restauro della Badia di Cava de' Tirreni”. Lo annuncia la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che, da tempo, si sta interessando della questione ponendola anche all’attenzione del Governo nazionale.

Il progetto

La parlamentare cavese spiega: “Stiamo parlando di un importante intervento finanziato per 1,5 milioni di euro dal ministero della Cultura, che è stato validato il 28 aprile 2021. E questi ritardi, frutto di farraginosi iter burocratici che i governi Pd non hanno mai voluto snellire, rischiano ora di compromettere il finanziamento erogato e di vanificare il lavoro svolto finora. Ma siamo certi che questi sconci burocratici finiranno con il nuovo corso iniziato con il ministro Sangiuliano. Un lavoro - continua Vietri - iniziato quando il viceministro agli Affari esteri Edmondo Cirielli era presidente della Provincia di Salerno, il quale, in occasione delle celebrazioni del Millennio, fu promotore della legge 92/2009 per favorire interventi di recupero degli edifici esistenti di interesse storico-architettonico. Deve essere dunque una priorità portare avanti questo progetto, che valorizzerà la Badia di Cava de' Tirreni dal punto di vista architettonico, culturale, ambientale e turistico per consentire il recupero della sua memoria storica e di rilanciare la sua funzione civile e religiosa" conclude Vietri.