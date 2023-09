Bagni settembrini: spiagge affollate a Salerno, acqua finalmente limpida ma in alcuni tratti "oleosa"

L'estate non sembra ancora essere giunta a conclusione, nel nostro territorio. Alte, infatti, le temperature che concedono agli amanti del mare qualche altra giornata in spiaggia. Affollato, il litorale salernitano, con acqua azzurra e limpida.

Tuttavia, come ci segnalano diversi lettori, in alcune zone, l'acqua che risulta finalmente trasparente, presenta una patina "oleosa", evidente anche per le bolle che si formano non appena i bagnanti si immergono per una nuotata. "L'acqua è oleosa a causa di tutti i motoscafi e le imbarcazioni in mare - commenta un salernitano - Dopo un'estate negata a causa dell'inquinamento principalmente e di chi scarica illegalmente i rifiuti, neppure a settembre, quando finalmente l'acqua appare invitante, ci è concesso di fare un bagno in tranquillità a causa dei natanti che sversano sostanze oleose: povera Salerno", ha notato amareggiato un cittadino in spiaggia sulla litoranea. L'auspicio è che i controlli per la tutela delle acque siano più efficaci.