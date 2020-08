Capaccio, un bambino si sente male in spiaggia: salvato dal bagnino

Un ragazzino si sente male in spiaggia e il bagnino lo salva. Finisce con un sospiro di sollievo il dramma di una famiglia che all'improvviso, a Capaccio, in un noto stabilimento balneare, ha attirato l'attenzione dei soccorritori. In località Laura, un 12enne ha perso i sensi mentre si trovava in acqua. Due bagnini si sono subito tuffati per praticare manovre salva vita e poi lo hanno portato a riva per affidarlo ad un collega più esperto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Hanno portato a riva il ragazzino e un terzo bagnino ha praticato il massaggio cardiaco utilizzando anche una bombola d’ossigeno. Poco dopo, è arrivata sul posto l’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa che ha trasportato d’urgenza il malcapitato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Dopo il salvataggio perfezionato, il bagnino che ha praticato il massaggio cardiaco ha scaricato la tensione con un pianto liberatorio, tra gli applausi dei turisti.