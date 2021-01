Minacciarono e sequestrarono il custode della Baia: 3 indagati a Palinuro, nei guai anche un costruttore

Sequestro di persona, minacce e lesioni: queste le pesanti accuse per tre indagati, tra cui un costruttore salernitano che, a luglio a Palinuro, di notte, sulla spiaggia del Buondormire, avrebbero minacciato un giovane custode nigeriano, costringendolo a seguirli fino all'ingresso di un noto hotel, per poi liberarlo dopo qualche ora e lasciarlo in zona centro.

Il caso

Il ragazzo fu soccorso in ospedale e gli riscontrarono anche delle ferite. L'ipotesi è che gli indagati avrebbero voluto che lasciasse la Baia incustodita. Per i tre, ora è arrivato l’avviso di conclusione delle indagini emesso dalla procura di Vallo della Lucania.