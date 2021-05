Serata danzante in barba al Covid: chiuso un lido a Salerno

Più di un centinaio di persone ballavano in barba alle norme anti-Covid, in un noto lido di Salerno: sono stati sanzionati i due titolari ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni dello stabilimento. Nel pomeriggio di domenica è arrivata la segnalazione: i carabinieri si sono recati immediatamente sul posto, dove sono stati subito identificati il gestore ed un socio della ditta che ha in gestione la struttura, con immediata diffida ad interrompere le attività danzanti e qualsivoglia somministrazione di servizi.

La chiusura

Fatta defluire la folla, i due soci sono stati sanzionati per le violazioni ai decreti, nonché alle ordinanze regionali. E' stata inoltre applicata la chiusura provvisoria di 5 giorni, con segnalazione alla Prefettura. Il monitoraggio continua.